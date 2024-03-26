台股創高拉回震盪419點 終場跌65點力守20100點

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（中央社記者賴言曦台北26日電）台股在權值股領軍下，早盤衝高再創20397.07點歷史新高；盤中AI及散熱族群回檔引爆賣壓，指數高低震盪達419.67點，回測2萬點支撐，終場收在20126.49點，下跌65.76點，守住5日均線20106點。

觀察盤面走勢，台積電盤中自792元壓回至低點776元，終場上漲2元，收在782元，漲幅0.26%；聯發科開高壓回震盪，收在1130元，上漲10元，漲幅0.89%。

重電族群買氣續旺，士電、中興電、華城等重電指標股終場收紅，華電、億泰、榮星、華榮強攻漲停；大同也在資金點火下以漲停57.3元作收。

統一台灣高股息動能ETF（00939）連續第4個交易日破發走跌，終場收在14.55元，下跌0.27元；其他ETF包含群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）終場盡墨，分別收跌1.23%、1.39%。

台新投顧副總經理黃文清表示，國際股市漲多後開始陸續修正，但台股今天早盤仍創歷史新高，盤中出現波段漲多的獲利了結賣壓，使台股出現震盪拉回走勢；但觀察指數收在5日線20106點之上，顯示短線多頭態勢尚未完全退潮，後勢要留意漲多族群若明顯轉弱，恐使台股面臨壓力。（編輯：郭無患、張良知）1130326