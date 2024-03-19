台積電拉回、ETF成分股喊衝 台股中場由黑翻紅

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（中央社記者賴言曦台北19日電）台股今天在台積電、鴻海等權值股熄火下開低震盪，早盤回測低點至19762.16點；由於資金轉戰部分人工智慧（AI）、重電、航運、金融及ETF成分股，指數中場翻紅重回19900點之上。

截至11時12分，台股加權指數上漲24點，至19904點，成交值新台幣2621億元。電子類股上漲逾0.1%，金融類股由黑翻紅。

觀察盤面走勢，台積電盤中最低至755元，跌幅1.1%；聯發科最低至1135元，跌幅2.9%，鴻海今天低點至130元，跌幅4.4%，三大權值股中場跌幅明顯收斂。

AI族群盤中漲跌互見，緯穎、緯創早盤相對強勢，廣達在平盤255元間震盪，技嘉平盤下震盪；散熱族群奇鋐、雙鴻賣壓湧現，盤中挫逾4%。

重電族群中興電、士電延續強勢表現，盤中高點分別至185.5元、237.5元。近期成為市場話題的ETF，今天長榮、神基等成分股獲資金青睞，盤中包含群益台灣精選高息ETF（00919）、復華台灣科技優息ETF（00929）盤中皆漲逾2%。

全球第五大航運商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）日前釋出樂觀看待海運下半年市況的看法，長榮、陽明、萬海今天獲買盤轉進；散裝航運族群同步走旺，慧洋-KY盤中漲逾5%，其餘包含裕民、新興、中航盤中皆漲逾3%。

觀察盤面上表現有撐的族群，還包含電機機械、鋼鐵、電子零組件、觀光餐飲、化學工業、電腦及週邊設備、光電等類股。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時分析，台股這波攻上兩萬點後拉回修正，昨天觸及10日均線19743點支撐才順勢反彈；由於指數當前位處高檔，慎防指數震盪過程中有獲利賣壓。（編輯：張良知、張均懋）1130319