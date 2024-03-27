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研勤轉攻人臉辨識海外告捷 製鞋大廠導入越南產線

2024/3/27 16:38
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（中央社記者江明晏台北27日電）以導航品牌PAPAGO起家的研勤科技近年積極轉型，研發的人臉辨識服務在海外告捷，取得全球足球鞋製造龍頭志強-KY客戶，將導入越南產線，提升勞工考勤管理效率。

研勤今天透過新聞稿宣布，首度獲得全球足球鞋製造龍頭志強-KY導入越南生產基地，提升製造業場域智慧考勤管理能力，也落實生產線勞工權益保障。

研勤說明，旗下FACE8台灣臉霸團隊憑藉近年服務營建及製造業等客戶的落地經驗，提供客戶端越洋支援，即使服務據點在海外，也能獲得即時完整的支援。

志強-KY為國際品牌鞋類供應商，據統計，全球每5雙足球鞋即有一雙是志強-KY所製作生產，屬於高度勞力密集產業，在9000名勞工同時上下班之際，如何於規定時限15分鐘內，快速精確地完成相關考勤打卡流程，對工廠產線管理團隊來說是一大挑戰。

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志強-KY指出，將舊有考勤系統替換為研勤FACE8台灣臉霸AI人臉辨識考勤系統，提升考勤管理精準性及效率，未來相關系統也成為保障勞工在廠區安全的重要機制。

研勤表示，FACE8台灣臉霸人臉辨識技術是100%純本土研發，為金融業加密驗證等級的人臉辨識引擎，服務已導入健身產業、營建業、政府機構人證核對系統、智慧化監獄人臉辨識管理系統等領域，已成為台灣服務最廣泛的AI人臉辨識技術及解決方案團隊。（編輯：林淑媛）1130327

#志強-KY
#越南
#研勤
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