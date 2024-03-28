台灣大加速企業AI轉型 繁中語言模型客製化解方

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北28日電）ChatGPT帶動全球生成式AI浪潮，AI成為企業推動轉型的關鍵力，台灣大今天宣布，整合技術資源與實際導入生成式AI的經驗，採用繁體中文版大型語言模型推出「AI 2.0解決方案」，瞄準各種產業使用生成式AI的需求。

台灣大今天透過新聞稿說明，AI 2.0解決方案是運用世界級AI超級電腦「台灣杉二號」AIHPC的高速算力，以及採用由台智雲建立的台灣第一個多達1760億個參數、支援英文與繁中等46國語言、專為企業提供的繁體中文版大型語言模型「福爾摩沙大模型」，從評估、規劃到實作，提供企業專屬顧問服務，協助企業一站式導入客製化生成式AI應用，可讓AI應用在繁體中文情境下，用字更精準、更道地，並輔助企業完成模型部署。

台灣大哥大企業服務事業商務長吳傳輝表示，目前正處於AI Everywhere逐步實現的創新時代，生成式AI的影響力橫跨科技與民生領域，但企業導入生成式AI，往往面臨AI專業人才不足，缺乏相關導入經驗、建置成本高等挑戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他進一步表示，AI應用除常見的智慧客服、智慧助理等企業端應用，台灣大也積極開發包含資安維運及多項AI應用：多國語言影片翻譯、語音質檢、影片快速搜尋與剪輯等，開創企業AI創新應用的多元可能性。

此外，台灣大說明，已於客服系統導入大語言模型技術（LLM），減輕客服人員在面對客戶進線的時效壓力。以台灣大平均每月進線量高達42萬筆的「智能客服小麥」為例，透過嵌入式模型（Embedding Model）搭配客服知識庫，來提高客服回答準確性，同時利用語言模型優秀的生成能力幫助智能客服小麥理解用戶需求，提供最合適的解決方案與回應，上線至今智能客服小麥的正確回覆率達98.5%。（編輯：翟思嘉）1130328