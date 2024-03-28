更多編輯台推薦新聞：
食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道
生活

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交
娛樂

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村
文化

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號
運動

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

台灣大加速企業AI轉型 繁中語言模型客製化解方

2024/3/28 16:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北28日電）ChatGPT帶動全球生成式AI浪潮，AI成為企業推動轉型的關鍵力，台灣大今天宣布，整合技術資源與實際導入生成式AI的經驗，採用繁體中文版大型語言模型推出「AI 2.0解決方案」，瞄準各種產業使用生成式AI的需求。

台灣大今天透過新聞稿說明，AI 2.0解決方案是運用世界級AI超級電腦「台灣杉二號」AIHPC的高速算力，以及採用由台智雲建立的台灣第一個多達1760億個參數、支援英文與繁中等46國語言、專為企業提供的繁體中文版大型語言模型「福爾摩沙大模型」，從評估、規劃到實作，提供企業專屬顧問服務，協助企業一站式導入客製化生成式AI應用，可讓AI應用在繁體中文情境下，用字更精準、更道地，並輔助企業完成模型部署。

台灣大哥大企業服務事業商務長吳傳輝表示，目前正處於AI Everywhere逐步實現的創新時代，生成式AI的影響力橫跨科技與民生領域，但企業導入生成式AI，往往面臨AI專業人才不足，缺乏相關導入經驗、建置成本高等挑戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他進一步表示，AI應用除常見的智慧客服、智慧助理等企業端應用，台灣大也積極開發包含資安維運及多項AI應用：多國語言影片翻譯、語音質檢、影片快速搜尋與剪輯等，開創企業AI創新應用的多元可能性。

此外，台灣大說明，已於客服系統導入大語言模型技術（LLM），減輕客服人員在面對客戶進線的時效壓力。以台灣大平均每月進線量高達42萬筆的「智能客服小麥」為例，透過嵌入式模型（Embedding Model）搭配客服知識庫，來提高客服回答準確性，同時利用語言模型優秀的生成能力幫助智能客服小麥理解用戶需求，提供最合適的解決方案與回應，上線至今智能客服小麥的正確回覆率達98.5%。（編輯：翟思嘉）1130328

#台灣
#台灣大哥大
#吳傳輝
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.38