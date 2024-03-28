第一金投信攜手韓QRAFT 將研究AI演算法主動式ETF

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北28日電）AI時代來臨，第一金投信今天宣布與韓國知名Fintech公司QRAFT簽約合作，第1步擬利用AI科技偵測金融風險訊號告知，未來傾向合作發展以AI演算法為核心的主動式ETF投資產品。

最近國內掀起ETF之亂，大量跟蹤指數的被動式ETF，連結投資標的雷同，可能引發成分股過度集中風險，金管會今年公開表態，研議開放主動式ETF，預計今年6月定案。

第一金投信今天與QRAFT簽約合作，被外界解讀是為了接下來推出主動式ETF預先鋪路，未來可能推出以AI運算為核心的ETF。

第一金投信總經理廖文偉今天表示，對於主動式ETF的準備是一定要有。至於AI ETF，這是努力目標，但要運用AI技術為核心來進行投資操盤，公司必須要有一套很完整的策略模組，主管機關也會要求，短時間還不會那麼快發生。

第一金投信與QRAFT合作，第1步會利用其市場風險偵測模型，定期提供類似投資氣象表，告知金融風險訊號。接下來再一步步深化合作。

QRAFT為國際知名Fintech公司，總部在韓國，2022年獲得日本軟體銀行（Softbank）入主投資1.46億美元（約新台幣46億元），成為公司第2大股東。QRAFT擅長運用AI演算法，建立多因子選股模型，以及市場風險情緒訊號模型等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

QRAFT利用AI技術，在美國紐約證交所上市一系列以AI演算法驅動的主動式ETF，獲得不錯成績。其中QRAFT US Large-Cap Strategy策略指數，過去5年成長105.41%，績效打敗同時間S&P500指數成長93.64%。

對於最近國內掀起ETF之亂，韓國QRAFT金融科技公司執行長Marcus Kim（馬卡斯‧金）分享經驗，他表示，相較於傳統ETF是被動跟蹤指數，容易造成選股雷同，市場一窩蜂現象，以AI演算法為核心的主動式ETF，則會根據市場狀況進行調整，選股策略與大環境變化會彼此互動，有助避免投資策略過於一致。（編輯：潘羿菁）1130328