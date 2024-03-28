王道銀駱怡君：補足海外版圖 4月擬申請於澳洲設點

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（中央社記者謝方娪台北28日電）王道銀行今年成立滿25年，董事長駱怡君期許王道銀行秉持3策略邁向「精品銀行」，除了現有中國、香港及美國據點外，將補上其餘板塊，包括擬進軍澳洲設辦事處，並考慮於新加坡設立創投公司切入東南亞市場。

王道銀行今天舉行成立25週年記者會，受惠手續費收入及投資淨收益成長，王道銀行2023年全年合併淨收益達新台幣95.44億元，合併稅後淨利達34.26億元；全年個體淨收益為68.67億元，個體稅後淨利為24.92億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.87元。

駱怡君接受媒體聯訪時表示，王道銀行成立25年來，創下不少「第1」，包括首推資產證券化產品、機器人理財、減碳消費金融卡等，展望未來，她希望秉持3大策略，將王道銀行打造為「精品銀行」。

首先，駱怡君觀察，現在消費者並非純粹僅看利率等單純數字，而是越來越有永續觀念，王道銀將思考金融產品如何結合永續理念，吸引消費者。

其次，近年全球經濟環境存在諸多變數，包括戰亂或天災影響等，金融業遭遇更多挑戰，但駱怡君認為這是把握機會騰籠換鳥的好時機，經營策略將從追求絕對數字，轉為追求有質感的數字，更著重在每一塊資金運用的獲利回收情形。

2023年王道銀個體股東權益報酬率（ROE）落在6%至7%左右，她期許個體ROE 3年後邁向雙位數，「理想情形當然是希望今年盡量衝破雙位數，2、3年後繼續推進到更高水準」。

第3，因應全球經濟局勢不確定性，駱怡君直言雞蛋不能放在同一個籃子，王道銀海外布局上，在中國有轉投資租賃公司及設立代表處，在香港設有分行，在美國設有子行，放眼世界還是少了幾個板塊，今年將投入資源及時間經營澳洲及東南亞市場。

駱怡君透露，王道銀預計於澳洲設立代表人辦事處，已和金管會及澳洲代表溝通，預計4月可向金管會正式遞件申請。另王道銀預計以何種主體進入新加坡市場，還在與金管會討論中，但考量新加坡金融科技蓬勃發展，應會於當地設立創投公司。

她說，王道銀選定新加坡作為切入東南亞市場的首站，主要是考量新加坡為東南亞金融中心，投資機會及金融業務機會都很多，不管以哪一種主體立足新加坡，王道銀會將其定位為東南亞策略平台，尋覓適合業務拓展當地市場。

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駱怡君也暢談對併購觀點，她認為首重站穩自己的腳跟，讓系統更穩健的同時，一邊觀察有更深層合作契機的策略夥伴，「不見得非要馬上走到併購那一步，很多時候要先透過深入合作了解對方，進而判定是否適合集團的企業文化」。

她說，王道銀從沒停止過擴大集團規模的想法，「我們對未來是有雄心壯志的，希望能將集團越做越大」。對於王道銀2023年獲利寫佳績，駱怡君提到，今年現金股利配發將優於去年水準，她也期許每年EPS或股利都一年優於一年，殖利率也愈來愈好。（編輯：潘羿菁）1130328