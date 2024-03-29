華興擬現金減資20% 每股退還2元

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（中央社記者潘智義台北29日電）LED封裝廠華興今天宣布，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資，退還部分股款予股東，減資比率約20%，每股退還現金新台幣2元。

華興發言人倪志誠在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，除擬現金減資之外，並擬以法定盈餘公積2275萬元彌補去年虧損。

華興統計，目前實際已發行股份總數為普通股1億239股，減資後預計普通股股份總數為8000萬股。

華興12日公布2023年營收7.17億元、年減19.04%，毛利率25.8%、年成長0.62%，歸屬母公司業主淨利年減138.84%，每股稅後淨損0.24元。華興擬以法定盈餘公積2275萬元彌補去年虧損。

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展望今年營運，華興說明，旗下5大類應用包括LED元件、模組、低溫應用、照明及新事業的組織陣容已調整完畢，藉由檢視銷售績效與強化業務和研發的團隊與協作，開發具有差異化及高附加價值的產品，拓展利基市場。

華興指出，由於近2、3年疫情後重要客戶回歸，在中國、南美、台灣、北美的低溫照明，陸續推出新一代產品，兼顧光學設計、發光效率、安裝便利，取得不錯的成果，將持續投入全球行銷布局，且上半年為低溫照明產業旺季，營收貢獻將陸續顯現。（編輯：楊蘭軒）1130329