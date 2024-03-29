中航：鐵礦商出口撐運價 持續看好今年營運

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（中央社記者賴言曦台北29日電）散裝航商中航今天召開線上法人說明會，發言人唐邦正指出，巴西氣候乾燥使鐵礦商出口積極，大西洋區運力吃緊，支撐下半年期貨運價創15年來新高，在市場明顯好轉趨勢下，持續看好今年營運表現。

中航2023年稅後歸屬母公司淨利新台幣3.28億元，每股稅後淨利（EPS）1.66元，董事會日前決議每股擬配發現金股利1元，規劃5月31日召開股東會。

受惠國際運價走揚，中航今年前2月營收6.46億元，年增7.82%；唐邦正指出，第1季現貨運價走揚，日租金平均達2萬4365美元，處於相對高點位置，主要是巴西鐵礦砂出口正常化使大西洋運力吃緊，加上鐵礦砂維持每噸逾100美元行情，使礦商積極出貨。

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由於船廠接單全滿、環保法規上路淘汰老舊船舶等因素影響，全球船隊噸位淨成長率逐年下降，針對船隊規劃，唐邦正指出，中航平均船齡10.3年，第3、4艘新船預計今年第2季交付，另還有一艘大船投入現貨市場，未來將持續汰舊換新，維持競爭力。

展望後市，唐邦正表示，巴西鐵礦砂出貨正常影響，帶動今年下半年期貨運價平均至2萬7000多美元，創15年來新高，在市況明顯好轉趨勢下，持續看好今年營運表現。（編輯：林興盟、楊凱翔）1130329