台美利差縮小 合庫金估SWAP收益減1、2成

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（中央社記者張璦台北29日電）合庫金控今天舉行法說會，總經理陳美足表示，半導體、AI熱潮推升台灣出口動能，加上民間消費持續成長，預期今年國內景氣將明顯優於去年；此外，由於台美利差下半年可能將進一步收窄，預估全年換匯交易（SWAP）收益將年減1、2成至約75億元。

合庫金控今天舉行第4季線上法人說明會，陳美足指出，去年全球受高通膨、高利率，及中國疫後復甦不如預期、突發地緣政治衝突等影響，經濟成長受壓抑，但今年在半導體、人工智慧（AI）新興科技熱潮帶動下，市場預期全球經貿將回溫，推升台灣出口動能，加上民間消費持續成長，主計總處也已上調國內經濟成長率至3.43%，可預期今年景氣將明顯優於去年。

合庫金112年稅後合併淨利為新台幣178.78億元，較111年減少14.12%，陳美足說明，主要原因是子公司合庫銀行為強化資產品質，而增加呆帳費用的提列，若比較其呆帳提存前的稅前獲利，則較111年成長近兩成，顯見核心業務的獲利動能未減。

會中法人關切SWAP收益，合庫金表示，合庫銀112年換匯業務收益約是90多億元，展望今年，市場預期美國聯準會（Fed）降息時點落在6月之後，而台灣央行3月意外升息，台美利差縮小，預估今年SWAP收益會稍微下降1、2成，收益規模約75億元左右。

此外，合庫銀112年第2季海外獲利出現單季虧損，不過，第4季已經轉為正數，合庫金表示，海外部分雖有轉銷呆帳，但目前有48%案件已和客戶做出協議，未來可能逐漸收回，相信今年收回呆帳情形會比去年更好。

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海外布局方面，合庫金指出，合庫銀日本東京分行申設案已獲金管會核准，有望成為第9家插旗日本的國銀，並將服務觸角延伸至東北亞，使亞洲金融服務版圖更加完整；而海外業務拓展策略將以「穩成長、重品質、增盈餘」為主軸，秉持「質重於量」營運模式，致力擴增集團海外盈餘貢獻。

展望今年整體營運，合庫金表示，將掌握全球景氣復甦契機，積極推動5大策略，首要為強化核心業務動能，打造多元獲利引擎；第2，為動態調整資產配置，以提升財務操作效益；第3，穩健帶動獲利成長，持續優化授信資產品質；第4，藉集團間資源共享及跨業合作，擴大整合行銷綜效；第5，健全治理永續經營，為公司年度獲利再創佳績。（編輯：楊凱翔）1130329