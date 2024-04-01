研調：AI熱潮持續 台廠伺服器事業營收估增15%

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（中央社記者吳家豪台北1日電）DIGITIMES研究中心今天發布報告指出，2023年台灣廠商在伺服器領域營收下滑7%，跌幅小於出貨量衰退幅度，主因高階AI伺服器需求增加。2024年由於生成式AI熱潮持續以及通用型伺服器更新需求增加，台廠伺服器相關事業營收預估將反彈15%。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）3月18日在美國舉辦GTC年度繪圖處理器大會，多家台廠入列AI伺服器供應商，包括鴻海、緯創、廣達、英業達、和碩、技嘉等，市場樂觀看待伺服器市場成長。

DIGITIMES分析師蕭聖倫透過新聞稿表示，台廠伺服器事業包括伺服器、網路、儲存等硬體設備，及相關軟體與服務。以營收排名來看，2023年鴻海以新台幣8510億元居冠，年減9.2%，主因北美雲端客戶減少通用型伺服器與相關網路、儲存設備釋單。

展望2024年，蕭聖倫認為，鴻海受惠於亞馬遜（Amazon）下一代Graviton CPU機種訂單出貨，加上輝達下世代繪圖處理器（GPU）模組、板卡等訂單將於今年下半年挹注，鴻海集團今年伺服器相關營收可望回升近15%。

DIGITIMES報告指出，緯創集團2023年伺服器相關事業營收6134億元、衰退5.2%，排名第2，緯創為輝達高階伺服器A100與H100 HGX模組主要供應商，高單價GPU主板為營收帶來顯著貢獻。2024年受惠於雲端客戶自家AI伺服器放量、品牌商擴大AI伺服器出貨等有利因素，緯創集團相關營收可明顯成長。

報告提到，廣達2023年伺服器相關事業營收排名第3，衰退9.2%，主因北美雲端客戶顯著減少對廣達通用型伺服器的採購。2024年因廣達大幅轉往單價較高的AI伺服器，預期伺服器相關營收可成長14.5%。

蕭聖倫指出，2023年英業達伺服器出貨量居首，營收排名第4，原因為品牌商與雲端客戶在疫後時期需求減少，降低對通用型伺服器採購，使英業達伺服器相關事業營收衰退9.5%，為前4大台廠衰退最多。2024年英業達主要客戶訂單皆可望反彈回升，預估伺服器相關事業營收將成長9%。（編輯：郭無患）1130401