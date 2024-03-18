研調：雲端巨頭購通用機種 全球伺服器出貨年增逾4%

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（中央社記者潘智義台北18日電）隨著大數據需求攀升，人工智慧（AI）技術快速發展，伺服器市場持續受到關注。DIGITIMES分析師蕭聖倫預估2024年全球伺服器出貨1600萬到1800萬台，年增4.9%。

DIGITIMES發布新聞稿指出，通膨觸頂及生成式AI需求，可望推動整體企業增加投資，但除大型雲端業者外，預期一般企業仍較慬慎。北美大型雲端業者在雲服務相關需求更為穩定下，對平台更新較品牌商更為積極，對伺服器採購量可望成長達9%；品牌商總體表現將近持平，不如中系雲端業者將有3%成長。

蕭聖倫表示，2024年北美大型雲端業者表現仍將優於品牌商與中系雲端業者。受限於2023年伺服器採購量基期較高，2024年Meta採購量預期僅成長4.3%，但仍為4大雲端業者中採購量最高者；排名第2的亞馬遜將衝刺自家Graviton平台及AI伺服器的布建，預估可成長8.5%。

他評估，2023年4大雲端巨頭中唯一伺服器採購量成長的微軟（Microsoft），2024年將繼續擴張傳統與AI資料中心規模，採購量預估可再成長6.6%。（編輯：張良知）1130318