信邦第1季營收創同期次高 半導體設備訂單滿載到明年底

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（中央社記者曾仁凱台北2日電）連接器線大廠信邦今天公布2024年第1季合併營收為新台幣80.2億元，年減5.79%，但較去年第4季成長7.99%，創歷年同期次高。其中信邦3月合併營收28.07億元，年減3.15%，但較2月成長12.13%。

信邦近年朝向醫療及健康照護產業、汽車產業、綠能及節能產業、工業應用產業，及通訊及電子週邊產業等5大利基產業多角化經營，統稱「MAGIC」。信邦主管分析，3月有4個事業群營收呈現雙位數月增成長，包括醫療事業成長25.12%、綠能事業成長13.97%、工業應用事業成長13.13%，及通訊及電子週邊事業成長16.61%。

其中占公司營收比重最高的綠能事業方面，因太陽能產業客戶庫存已去化至低水位，需求略見回溫，累計第1季銷售較去年同期成長10.06%。

另外受惠AI晶片需求激增，帶動高階半導體設備需求，第1季相關銷售較去年同期大幅成長54.64%，且產能已滿載至明年底。

就產業別來看，信邦第1季銷售分布，綠能產業占公司合併營收比重32.71%最高；其次是工業應用產業28.13%；通訊及電子週邊產業16.34%；汽車產業14.49%；和醫療及健康照護產業8.33%。（編輯：林淑媛）1130402