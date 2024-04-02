友達完成收購德國BHTC 拓展智慧移動生態圈

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（中央社記者賴言曦台北2日電）友達光電去年10月2日董事會決議，將以企業價值6億歐元（約合新台幣204億元）取得德國Behr-Hella Thermocontrol GmbH（BHTC）100%股權，雙方經通過各項交割先決條件，及相關國家主管機關核准後，今天宣布正式完成收購。

因應智慧車及自駕車盛行，加速產業創新應用，友達從顯示器供應商蛻變為全方位的智慧移動解決方案服務者，友達收購BHTC後，將落實友達拓展智慧移動生態圈，優化雙方資源配置，於三大布局達到綜效的確切實現。

友達表示，在產品布局方面，將借重BHTC於車用人機介面、空調控制系統的產品線，結合友達領先業界的車用Display HMI解決方案，並涵蓋Micro LED先進技術，重新定義智慧座艙的設計概念，擴充人機互動服務，致力打造兼具節能環保與高附加價值的新科技，提供更完整的產品組合。

客戶布局部分，晉升一級供應商（Tier 1），友達將掌握與國際原廠委託製造（OEM）車廠深厚的合作關係，增加與車廠第一線接觸的機會、擴大客戶基礎，搶先取得市場情報 ，同時透過友達產品一貫化能力，強化整體產業供應鏈韌性。

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製造布局方面，友達表示，BHTC於德國、美國、中國、印度、日本、保加利亞、墨西哥和芬蘭等地設有子公司，尤以歐洲、印度的前瞻研發與工程服務團隊為強項；友達則深耕亞洲、北美市場，運用雙方覆蓋於全球的營運據點，可實現在地生產優勢，促進與車廠共同開發、縮短車規認證時間，成為智慧移動服務的解決方案領導供應商。

關於這次德國BHTC收購案，友達董事長彭双浪透過新聞稿表示，未來友達將與BHTC共同創建良善的溝通管道，以多元開放的態度，汲取德式匠心思維，實行漸進式文化共融；並以友達豐沛的跨國管理經驗與制度，加速跨界交流與協作能力，凝聚雙方員工的向心力，多元接軌國際、增進產業競爭力，實現可持續的營運成長、高效與成功。（編輯：林淑媛、楊凱翔）1130402