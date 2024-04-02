經部修正中古車定型化契約 車商貸款資訊須全都露

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（中央社記者劉千綾台北2日電）經濟部表示，已完成「中古汽車買賣定型化契約應記載及不得記載事項」修正，要求車商若介紹貸款機構，須向消費者揭露消費借貸契約總金額、期數、分期金額、利息計算方式等資訊，同時杜絕不法車商「假買賣、真貸款」，待行政院審核後即可正式上路。

立法院財政委員會明天邀請金管會、財政部、經濟部、行政院消費者保護處就「如何改善我國融資公司因缺乏監管所衍生的社會亂象，以穩定金融市場並保障消費者權益」進行專題報告並備質詢。

根據經濟部最新出爐的報告內容，坊間融資公司主要業務，為經營資金貸放、債權受讓、汽機車及機器設備抵押借款等業務。

有鑑於消費者權益保障，對於消費者與融資公司債務清償爭議的消費者保護問題，經濟部表示，持續辦理消費者債務清償的個案協助，提供債務處理法律專業諮詢，促成消費者與融資公司協商或和解。

統計近4年，經濟部協助消費者與融資公司債務協商案件的性質，以有擔保債務占多數，例如提供汽、機車為擔保貸款，此類型債務占整體協商案件85%。

其次，則為無擔保貸款，消費者以購買商品合約，未提供擔保品，向融資公司貸款，事後再分期還款。

經濟部表示，受理債務協商案件，以有擔保債務為最大宗，其中又以汽車作為擔保品的借貸金為主，針對消費者與融資公司的有擔保債務爭議問題，經濟部目前已依據消費者保護法第17條第1項規定，進行「中古汽車買賣定型化契約應記載及不得記載事項」修正。

經濟部官員說明，現行有很多消費者買中古車時，業者會介紹融資公司等貸款機構，消費者不清楚貸款條件、利率和手續費等，後續因而延伸消費糾紛，修法後將要求車商若介紹貸款機構，須向消費者揭露相關資訊，此外也可避免不法車商「假買賣、真貸款」。

經濟部表示，草案修正內容及方向，已取得消保團體、公會團體及相關業者共識。「中古汽車買賣定型化契約應記載及不得記載事項」已完成草案修正，並搜集業者、地方政府等意見，經行政院消保處審核後，即可發布。

為保障消費者權益，經濟部表示，持續協助消費者與融資公司個案協商，提供債務處理與法律專業諮詢， 促成個案和解，減輕對消費者的影響。另亦持續檢視相關定型化契約應記載及不得記載事項，如有轉介融資公司提供資金融通者，將要求資訊充分揭露，保障消費者權益。（編輯：楊凱翔）1130402