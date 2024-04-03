台股收跌逾百點破20400點 花蓮地震影響鋼鐵股一度漲停

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（中央社記者潘智義台北3日電）美股4大指數收黑，台股開盤前又逢花蓮強震，今天盤中一度重挫近200點，隨後跌勢收斂，加權指數終場收在20337.6點，下挫128.97點，跌幅0.63%，成交值新台幣3771.91億元。

權值王台積電收780元，跌10元；市值第2大股票的鴻海收在平盤159元，聯發科收1160元，下挫5元。

面板雙虎友達收17.7元，下挫1.94%，群創收14.7元，跌3.29%。

受惠地震後重建題材，鋼鐵股今天早盤大漲，中鋼構開盤奔上漲停68.5元；燁興、威致、新鋼、海光早盤都觸及漲停，全場維持在平盤之上。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，美股回檔，台股漲多本來就有壓力，正好遇到花蓮強震，讓台股早盤跌勢放大，但目前看來工廠影響程度不大，所以台股跌勢收斂。

黃國偉說明，傳產的水泥、鋼鐵股成為震後重建受惠股，但僅止於題材，電子、金融股跌勢相對較深。因清明假期即將休市，長假後可觀察陸續公布的3月營收，因2月春節假期工作天數少，3月營收可望成長。

他認為，美國聯準會（Fed）降息時點延後說法，只是市場解讀，在沒實質利多、利空情形下，台股盤整或盤堅機率較高。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，台股昨天漲最多股票，多成為今天盤中下跌標的，如台積電設備廠；另一跌最多標的是ETF 00940成分股。（編輯：張均懋）1130403