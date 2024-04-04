矽光子節能又高容量 發展潛力受矚目

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（中央社記者張建中新竹4日電）人工智慧應用蓬勃發展，運算需求大幅提升，工研院電光系統所微型光電元件與系統應用組組長方彥翔表示，繪圖處理器運算速度快，資料交換成為當前AI系統的瓶頸，矽光子具有低耗能、高容量等特性，預期將成未來主流。

台積電董事長劉德音日前與台積電首席科學家黃漢森共同於國際知名的電機電子工程師學會發表文章How We’ll Reach a 1 Trillion Transistor GPU，強調先進半導體正在推動人工智慧的繁榮，並預期矽光子將成為半導體產業最重要的技術之一，使得矽光子發展備受關注。

方彥翔指出，據估計大型語言模型規模每年增長10倍，需要非常多繪圖處理器（GPU）才能滿足需求，預期耗電量將隨著增長很多，此外，傳輸速度也將達到上限，資料交換無法跟上運算速度，限制了大型語言在AI領域的表現。

他說，台灣5G基地台、大型資料中心及超大型資料中心一年估計要耗掉500多億度電，降低耗電量對於整個台灣用電非常重要，預期可能衍生出新傳輸架構。

方彥翔表示，目前資料中心以電的傳輸為主，僅在遠距離才會用光傳輸，預期全光網路將是未來的主流方向，可以節省光轉電延遲與耗損，具低能耗、低延遲特性。

方彥翔指出，工研院布局矽光子多年，目前已有39件專利，未來布局重點將在光學設計、封裝及光源方面，建構強度更高的專利網。工研院未來將結合台灣優勢，上、中、下游供應鏈，打造矽光子平台。（編輯：黃國倫）1130404