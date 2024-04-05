台股創高後回檔 法人：基本面仍有機會再上一層樓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北5日電）台股在2日以20466.57點改寫收盤新高後，3日伴隨花蓮強震收黑，隨即進入清明連假。法人認為，台股漲勢意猶未盡，主因今年基本面仍有機會再上一層樓。

美股4大指數在美東時間2日收黑，台股3日開盤前又逢花蓮強震，盤中一度重挫近200點，隨後跌勢收斂，加權指數終場收在20337.6點，下挫128.97點，跌幅0.63%，成交值新台幣3771.91億元，加計盤後交易約3844.94億元。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪表示，台股自2022年10月的12629點漲到今年4月初的20466.57點新高，約上漲7837點，但台股漲勢卻似意猶未盡；上市櫃公司2023年獲利新台幣2.91兆元，較2022、2021年都衰退，卻仍是歷史第3高，即2021、2022、2023年上市櫃公司獲利分別為歷史第1、第2、第3高，只是連年衰退。

不過，朱成志直言，今年邁入2024年，在人工智慧（AI）產業帶動下，第1季上市櫃公司獲利可望挑戰9000億元，全年獲利有機會優於去年。

他說，去年新台幣升值5%，對以出為主的台灣產業不利，產業的匯兌收益已被吃掉，但今年以來新台幣在3月貶破32元大關，因此台股基本面有機會更上一層樓。

朱成志分析，台股2日再創歷史新高，收盤指數20466.57點收最高，但權值王台積電當天收790元，雖是收盤新高，卻未達歷史高點796元；股王世芯-KY則收3400元，更離歷史高點4565元有相當距離。

因此，他認為，指數創高之際，權值王、股王無法同創新高，後續台股指數敏感度將會增高，可望用輪動方式維持高檔。甚至由不太占指數空間的中小型股輪動，從台股2日創高，3日下跌0.63%，但櫃買指數卻上漲0.13%可以印證。

朱成志認為，美股走勢與美國聯準會（Fed）動態息息相關，在聯準會鷹派說法影響下，使美國10年期公債殖利率上揚，資金一度自美國科技股撤出；但從技術面來看，美股仍屬多頭，以3月最後一週來看，約有540多億美元流入美股，也有約64億美元流入新興市場，聯準會三不五時發表談話，使資金行情無法完全體現在股市。

他強調，美股費城半導體指數近來創高，顯見科技股基本面沒問題，只要資金面維持，即便股市受美國聯準會陸續的談話氣氛影響，仍可望在6月利率期貨見到端倪，美股及台股熱度不減。（編輯：楊凱翔）1130405