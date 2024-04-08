貨攬三雄3月營收年月雙增 看好空運第3季再成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北8日電）貨攬三雄3月營收今天出爐，受惠歐美需求逐漸復甦，中菲行、台驊投控、捷迅3月營收年、月雙增。展望後市，中菲行預估空運市場第3季將出現更顯著成長，台驊則認為海運長約運價可望優於去年。

中菲行3月營收新台幣19.56億元，月增22.9%，年增7.2%；前3月營收54.49億元，年增2.4%。台驊3月營收16.75億元，月增22.61%，年增39.93%；第1季營收46.56億元，年增38.35%。捷迅3月營收3.21億元，月增6.47%，年增達93.46%；首季營收9.79億元，年增20.44%。

觀察3月空運市場，中菲行指出，因部分產業回補庫存，多數產業的新增訂單與生產指數呈現擴張，隨著電商商品、人工智慧晶片和伺服器需求激增，帶動空運市場需求高漲。

捷訊指出，今年台美貿易升溫，加上美中貿易戰促使部分企業撤出中國、或轉往其他國家的「中國+1」策略，影響電子產品主要原物料的物流運輸路線，隨組裝廠自中國陸續轉移到東南亞及印度等地；但航空公司國際遠洋航線仍以客運為主，使飛往印度的航班規劃尚未跟上貨運的需求。

捷訊說明，以台灣飛往印度為例，由於沒有貨機可直飛印度，須從香港或東南亞其他轉運機場轉機才可抵印度主要機場，其中最高運費的航空公司，3月初含燃油附加費的運費為每公斤45元，3月中則漲到近200元，漲幅345%，顯見供需情況明顯失衡；且因台美貿易及電商需求使運往美國的需求增加，電子廠為趕第1季急單出貨，只好忍痛支付高漲的空運費。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望後市，中菲行認為，隨著中國市場電子商務貨物量激增，大量湧入中國南部機場，並迅速擴展到中國其他口岸，觀察美歐巿場的消費需求正在緩慢復甦，預估今年第3季空運市場將出現更顯著成長。

海運市場部分，台驊認為，美國線合約將於4月陸續展開談判，由於今年貨量回穩，加上紅海海域不穩定性仍高，縮減短線運力供過於求缺口，簽約運價可望優於去年，有利於今年下半年海運營運展望。（編輯：張良知、楊凱翔）1130408