臻鼎-KY首季IC載板營收翻倍 今年溫和成長

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（中央社記者江明晏台北9日電）臻鼎-KY3月營收年增21.68%，IC載板營收翻倍成長，創歷史新高，預期今年是溫和成長的一年，明年將加速成長。

全球PCB龍頭廠臻鼎-KY 3月合併營收新台幣110.93億元，年增21.68%，月增28.36%，累計第1季營收達325.1億元，年增3.06%。

臻鼎-KY表示，3月營收表現強勁，各產品應用中，包含「行動通訊」、「電腦消費」、「車用、伺服器、基地台」）皆達雙位數年增率，IC載板更達3位數年增率，並創下單月歷史新高，首季也創下單季歷史新高。

臻鼎-KY看好今年在IC載板、車用、伺服器的成長，預期今年是溫和成長的一年，明年將加速成長。

生產基地位於泰國的PCB大廠泰鼎-KY3月合併營收9.43億元，年減12.8%，首季營收28.15億元，年減14.5%，預期2024年將在低基期上溫和成長，力拚第2季營收年增率表現轉正。

騰輝-KY3月營收新台幣3.6億元，年減15.13%，月增7.7%，首季營收10.7億元，年減8.2%。騰輝-KY看好軍工、航天應用產品銷售創歷史新高，預期將帶動獲利大幅提升，高階車用頭燈材料訂單也將受惠歐洲電動車市場蓬勃，以及取得中國品牌最高階電動車平台各種應用訂單。

亞洲電材3月合併營收1.19億元，較去年同期減少8.23%，首季營收為3.57億元，年增13.34%，亞電指出，第1季受惠中國境內消費電子回溫，以及車用、醫療等其他應用挹注下，帶動第1季營收年增表現。

亞電指出，今年優化產品組合，將重點放在高性能覆蓋膜及車用領域補強板，對於中國經濟復甦情況，亞電將持續觀察並審慎因應，從在手訂單與客戶回饋來看，第2季將有一波微幅的庫存調節，重回正常淡旺季出貨節奏，而亞電今年將進一步拉高東台廠稼動率。

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絕緣材料大廠鉅橡3月合併營收1.07億元，年增9.9%，首季合併營收2.82億元，年增率11.7%。鉅橡表示，每年3至9月為絕緣材料產品銷售期間，今年3月在中國大陸絕緣材料產品市場需求回穩挹注，加上台灣美耐板產品於經銷商客戶青睞，調節庫存水位下，繳出年月雙增表現。

鉅橡說明，首季則受惠PCB鑽孔用酚醛墊板，因應農曆春節前啟動備貨，加上絕緣材料的電木板產品受惠中國大陸需求回穩放量出貨，以及美耐板產品首季營收年增率雙位數成長貢獻所致，看好今年AI伺服器與AI PC需求，將擴張相關PCB供應鏈的製程需求，PCB訂單預計於第2季逐漸放量。（編輯：郭無患）1130409