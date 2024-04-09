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札波羅熱核電廠遇襲 核安會：烏克蘭境內輻射無異常

2024/4/9 16:20
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（中央社記者曾智怡台北9日電）烏克蘭札波羅熱核電廠7日受無人機攻擊導致人員傷亡，核安會今天表示，未對該電廠核能安全造成影響；另查歐洲環境輻射監測資料，目前烏克蘭境內輻射值無異常變化。

自2022年2月俄烏戰爭爆發後，核安會即密切掌握國際動態，國際原子能總署（IAEA）亦派駐專家至烏克蘭札波羅熱核電廠，以確保安全並發布相關訊息。

核安會今天發布即時資訊表示，根據IAEA官網近期發布資訊，3月27日因空襲警報，致使當日札波羅熱核電廠乾貯設施視察作業受到延遲，不過，IAEA駐廠人員後續前往該廠4號及5號機組相關設施進行定期巡查，並未發現任何液體或硼酸洩漏的跡象，也未發現任何核安全相關疑慮。

4月4日上午札波羅熱核電廠電廠喪失330千伏（kV）輸電線供電，目前僅由備用的750千伏（kV）電源線作為外部電源供應。

4月7日無人機攻擊札波羅熱核電廠，核安會表示，IAEA駐廠人員隨即前往勘查3個受影響地點，確認該廠其中一間反應器廠房的監控與通訊設備受到攻擊，但與核能安全或核子保安相關的重要結構、系統與組件並未受到任何結構性破壞。

IAEA主席葛羅西強調，雖烏克蘭的核安及保安仍極其脆弱，但目前IAEA已設法穩定局勢，任何時刻都不能放鬆警惕。

核安會另查歐洲環境輻射監測資料，目前烏克蘭境內輻射值無異常變化；國內63座輻射即時監測站數值皆為背景值。（編輯：楊蘭軒）1130409

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