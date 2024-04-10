永佳捷拚2026年第3季上市 規劃赴越南或泰國設廠

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）智能電梯永佳捷（Masada）董事長許作名今天預估，今年業績拚新台幣11億元，有機會損益兩平或小幅獲利，永佳捷預期2025年公開發行並登錄興櫃，鎖定2026年第3季上市。

永佳捷準備進軍美國、澳洲等市場，並規劃在越南或泰國設廠。

許作名上午發表新書，探討台商如何在全球地緣政治變化下的出路，會後許作名接受媒體採訪。

展望今年永佳捷營運，許作名預估，今年業績估新台幣11億元，有機會損益兩平或小幅獲利，2025年營收目標成長至14億元至15億元，逐年成長可期。

許作名說，2023年永佳捷營運受惠電梯保養維修和老舊電梯改造，此外，台灣建商對住商電梯需求大增，台灣中南部透天別墅業主需求強勁等因素。

許作名表示，儘管未來新建案逐步放緩，不過永佳捷布局人工智慧（AI）智能系統，搶進老舊社區進行電梯汰換與維保作業，並持續收購中小型電梯公司搶攻市占率。

他預估今年永佳捷在新梯加上改修改造業務上看1800台，維修保養5700台。

談到上市規劃，許作名透露，永佳捷預期2025年公開發行並登錄興櫃，鎖定2026年第3季上市。

永佳捷2023年起積極布局中國大陸以外市場，許作名透露，永佳捷準備進軍美國、澳洲等市場，並規劃在越南或泰國設廠。

永佳捷說明，已投資新台幣近1億元興建組裝測試工廠和驗證用電梯實驗塔，預計今年年中投入使用。

永佳捷於2021年8月由寶佳集團為主要投資人成立，初期資本額新台幣3億元，進軍電梯智能維保與汰舊換新市場商機。（編輯：張均懋）1130410