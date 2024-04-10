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宏碁擺脫庫存泥淖 3月營收274億元連9個月年成長

2024/4/10 18:29
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（中央社記者曾仁凱台北10日電）宏碁走出PC市場庫存整理的泥淖，今天公布3月合併營收新台幣274.82億元，較2月強彈70.5%，比去年同期成長13.8%，連續9個月保持年成長；宏碁第1季合併營收588.28億元，年增率12.1%。

宏碁主管表示，宏碁營收持續成長，主要受惠AI應用的刺激，以及健康的通路庫存管理。以第1季為例，宏碁筆電類產品營收年增10.7%，桌上型電腦產品營收年增12.3%，皆達到雙位數成長。

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業外小金虎方面，宏碁建立多重事業引擎的策略也持續發酵，像是專攻AI伺服器及工作站的子公司安圖斯，今年首季營收年增率高達63.5%；提供智慧停車、多元支付等智慧交通解決方案的宏碁智通，第1季營收也繳出年增44%的佳績。統計宏碁第1季非本業營收占集團總營收比重為29.4%，挹注額外動能。

產業研究機構IDC本週剛公布，PC產業歷經連續2年衰退後，終於重返正成長軌道，2024年第1季全球PC出貨量為5980萬台，年增1.5%，回到疫情前水準。其中宏碁第1季PC出貨量370萬台，市占率6.2%，超車華碩，奪下市占第5。宏碁第1季PC出貨年增率達9.2%，僅次於蘋果的14.6%，在全球6大PC品牌中，成長動能排第2。（編輯：楊蘭軒）1130410

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