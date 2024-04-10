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大同3月營收月減3% 積極搶攻美國變壓器市場

2024/4/10 20:48
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（中央社記者潘智義台北10日電）大同公司今天公告3月合併營收新台幣36.7億元，較2月減少3.21%，較去年同期減少8.86%；大同表示，將積極搶攻美國變壓器市場，預計4月可望取得認證。

觀察3月合併營收，大同說明，因集團新能源事業在冬山儲能案2月有超前進度的收益，比較基期墊高，使3營收較2月減少3.21%；重電事業因今年度台電交貨時程較晚，儘管電纜事業3月營收年成長達40%，但在相抵之下，3月合併營收仍較去年同期減少8.86%。

大同累計前3月合併營收108.2億元，受轉投資精英集團電子業傳統淡季影響，年減2.71%；若扣除轉投資公司、大型案場交貨遞延等因素影響，大同重電、電纜事業今年累計營收均呈現雙位數增長。

大同預計4月取得北美變壓器UL實驗室認證後，透過大同美國電機公司、既有經銷商及國際大品牌合作接單，目標鎖定以美國加州為核心，擴展至大西北地區與德州等當地電力公司、承包商業者及新能源系統廠家，透過多元化的業務推廣通路，在最短時間內爭取訂單。

大同表示，主推電力變壓器、配電變壓器及美式箱變（亭置式變壓器），並將2024年定調為美國變壓器元年。其中，配電變壓器的交貨期較短，2024年優先出貨配電變壓器，後續隨著電力級變壓器2025年跟進出貨，可望擴大營收規模。

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大同說明，台電推出強韌計畫及美國基礎建設，對重電電力設備需求強勁，占大同本業營收近6成的電力事業群表現備受矚目。大同擁有逾70年電力產品製造與系統建置實績，其中，電纜、電力變壓器、配電變壓器、氣體絕緣開關（GIS）為國內強韌電網計畫的主力採購產品。

大同定調今年為衝刺美國變壓器市場元年，大同2022年即以400kV-500 MVA 特高壓電力變壓器，成功技轉中東阿曼合資公司Voltamp Power，擁有承製特高壓變壓器的技術與實力，於非晶質鐵心製造方法、變壓器模具組裝、塗膠黏合方法、特殊層間絕緣設計、直立組裝等5個重要項目獲發明專利。（編輯：張良知）1130410

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