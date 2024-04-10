沛爾：新藥研發進入2期試驗 盼2026年有好成績

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（中央社記者何秀玲台北10日電）細胞基因療法新藥研發公司沛爾生醫今天在證交所舉辦業績說明會，董事長林成龍表示，公司核心技術為免疫基因工程的癌症療法，目前研發進度最快的產品為PL001，適應症為淋巴癌，正進行第2期人體試驗，希望2026年看到好成績。

沛爾生醫為再生醫療領域的新藥研發公司，主要業務包括癌症的免疫基因工程療法、細胞治療相關技術與產品、非細胞產品開發應用等；子公司台灣細胞製造公司目前正籌建位於竹北生醫園區的細胞基因藥品PIC/S GMP 廠房，面積1000坪。

沛爾生醫核心技術為免疫基因工程的癌症療法，擁有專利保護的Car-T臨床生產製程；除了在產品製程擁有獨特專利，也在製造CAR-T上游原物料「慢病毒」生產具有產能規劃。

另外，沛爾擁有專利保護多鏈Car-T，優於傳統單鏈技術，適應症為實體腫瘤治療。

林成龍指出，淋巴癌第1期臨床試驗已結束，正進行第2期人體試驗，期待儘快將人體試驗做完，希望能在2026年看到好成績。（編輯：張良知）1130410