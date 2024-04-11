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台積電開盤跌4元 台股早盤跌逾50點

2024/4/11 09:18（4/11 09:51 更新）
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台股11日開盤跌幅超過50點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北11日電）美國通膨數據高於市場預期，美股10日盡墨，台股今天開盤跌幅超過50點，指數在20700點之上震盪整理。

美股盡墨，台積電美國存託憑證（ADR）10日終場漲0.56%，台積電今天開盤下跌4元，以811元開出，聯發科相對有撐，開盤上漲10元，以1205元開出。

AI（人工智慧）指標股漲跌互見，營建、觀光、金融等類股相對抗跌。（編輯：張均懋）1130411

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