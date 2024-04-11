更多編輯台推薦新聞：
搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁
生活

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選
文化

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄
運動

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止
娛樂

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
初瓦嚮辣疑食物中毒案 王品致歉將受理退費、部分發放慰問金
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率1/300
首頁 / 產經

美CPI打擊降息預期 新台幣盤中重貶探近5個月新低

2024/4/11 10:12（4/11 10:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新台幣匯率11日開盤後旋即走貶，盤中最低觸及32.172元，下探近5個月新低紀錄。（中央社檔案照片）
新台幣匯率11日開盤後旋即走貶，盤中最低觸及32.172元，下探近5個月新低紀錄。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北11日電）美國3月消費者物價指數（CPI）出爐，持續高於市場預估，意味美國通膨壓力仍大，大大打擊市場對聯準會6月降息的預期心理，美元指數短線急衝，新台幣匯率一早開盤後旋即走貶，盤中最低觸及32.172元，下探近5個月新低紀錄。

美國3月消費者物價年增3.5%，高於市場預期。去年下半年通貨膨脹趨緩，但近幾個月進展停滯，甚至顯著回溫，懷疑聯準會今年是否會降息的投資人逐漸增加。

市場降低對聯準會最快6月降息的期待，美元指數強彈，一度站回105之上，美債殖利率更升破4.5%，美股10日終場下跌。

台灣股匯市今早同步下挫，台股今天開盤一度失守20700點，新台幣兌美元以32.07元開出後，匯價急速走貶，最低觸及32.172元、重貶1.52角，改寫盤中近5個月新低；此外，日圓兌美元同步下殺，一度貶破153價位、創34年最低水準。（編輯：潘羿菁）1130411

延伸閱讀
台積電開盤跌4元 台股早盤跌逾50點美國3月通膨顯著回溫且高於預期 降息前景混沌Fed利率會議仍預期2024降息 憂通膨回落速度不夠快台3月CPI漲幅收斂至2.14% 重要民生物資逾3年最低央行6月是否升息 楊金龍：利率水準已是15年高點
台幣匯率
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
新台幣開盤貶5分 為32.07元
172.30.142.92