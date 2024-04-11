鴻華先進橋科動土 加速高雄電動車產業鏈完整布局

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（中央社記者林巧璉高雄11日電）鴻海科技集團旗下鴻華先進科技今天進駐橋頭科學園區，高雄市長陳其邁說，高雄是全台首個採用Model T城市，鴻海從研發、設計、製造到測試等電動車一條龍服務皆座落於高雄，完善高雄電動車產業鏈體系。

鴻海科技集團2023年與高市府簽署投資意向書，宣布高雄投資超過新台幣300億元，布局車用電池、電動巴士、軟體開發、智慧城市、南區總部等項目。

鴻海科技集團旗下鴻華先進科技11日進駐橋頭科學園區，陳其邁今天出席動土典禮，接受媒體聯訪表示，感謝鴻海看好高雄、投資高雄；電池中心去年在和發產業園區動土，應該在明年中會完工量產；去年鴻海研發中心也在駁二啟用。

高雄市政府經發局表示，鴻華先進首款自主研發電動巴士MODEL T，自2022年量產交付以來，相繼投入全台各縣市公共運輸。鴻華橋頭新廠投資10億元以上，打造電動車生產基地及自駕車測試場域，預計2025年完工，初期產能約年產500輛、2028年目標擴產至1000輛，鴻華先進橋頭新廠也會是電巴重要出海口。

陳其邁致詞時表示，全球已進入碳定價時代，配合中央2050淨零排放政策，市府積極推動淨零轉型，過去在做減碳都是理想性，現在是市場驅動；高雄近年來努力推動公車電動化，目前公車電動化比例33.9%，為六都第一。

陳其邁強調，高雄是全台第1個採用鴻海Model T的城市，感謝鴻海看好高雄電動車產業發展，橋頭科學園區電巴廠今天正式動土，從研發、設計、製造到測試等電動車一條龍服務皆座落於高雄，完善高雄電動車產業鏈體系；共同建立「整城輸出」商業模式，並打造高雄成為全球電動車生產重鎮。

鴻華先進科技總經理李秉彥表示，鴻華先進在董事長劉揚偉帶領下，逐步實踐鴻海科技集團智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台的頂層架構，橋頭新廠也會是集團在台灣建置的指標性AI工廠之一，未來新廠結合數位孿生（Digital Twin）科技，導入雲端互聯技術、虛實產線協同運作，以及數位即時監控，確保生產品質。

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李秉彥說，橋頭新廠也將規劃商用與乘用車的實驗與測試環境，期待能夠帶動台灣電動車產業發展，並在高雄形成產業聚落，且進一步推進全球產業供應鏈。

高市府經發局指出，高雄市與鴻海密切合作，包括智慧城市、智慧製造、智慧EV平台，橋科電巴廠動土是1個重要里程碑，也是高雄首座自駕車測試場域，結合鴻海高雄軟體研發中心，透過CityGPT智慧城市平台，以高雄作為落地驗證的應用場域，運用在城市公共治理、智慧運輸等，提供給市民、政府、企業更優質智慧化管理服務與治理，攜手共創智慧城市最佳典範。（編輯：陳仁華）1130411