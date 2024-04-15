連21年國內筆電銷售冠軍 華碩推失竊、回購服務

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（中央社記者曾仁凱台北15日電）華碩連續21年蟬聯國內筆電銷售冠軍，為鞏固龍頭地位，15日宣布推出全新服務方案，除了原本保固服務，再加入失竊守護和保證回購等兩大服務，提供更全面的保護。

華碩聯合科技總經理總經理廖逸翔表示，華碩穩居國內筆電市占龍頭，一直思考如何能把服務做得更完善。經調查消費者買電腦最關心哪些事，第1是怕摔，第2是怕丟。

華碩早從2007年就在台灣試行推出保固服務，一開始是針對特定的高階機種；2017年擴大到家用PC全系列機種，提供首年1次意外人損，由華碩負擔80%維修費用。

廖逸翔強調，不同於許多品牌，消費者必須加價購買保固服務；華碩的保固服務屬於加值服務，不額外加價。統計從2017年上線以來，華碩的完美保固服務，為9000多名用戶省下超過新台幣8000萬元維修費。

華碩完美保固服務從台灣出發，現在已經擴展到香港、日本、印尼、新加坡等17個國家。

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華碩今天推出升級版「完美守護」方案，除了原本的保固服務，再加入失竊守護和保證回購等兩項新服務。其中「失竊守護」為業界首創，凡購機後2個月內至官網註冊，首年產品遭竊盜、搶奪或強盜，持受理案件證明單，無須負擔費用，即由華碩補貼用戶，依原購機價提供最高80%的再購優惠。

華碩也與旗下子公司翔碩科技合作，推出「保證回購」服務，凡持配備3年內處理器的華碩筆電，參與此專案，回收價再加碼，最高可達原價的55%。（編輯：張良知）1130415