微星搶攻電動車商機 第2代充電樁將在台亮相

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（中央社記者吳家豪台北16日電）電競大廠微星積極布局電動車市場，今天宣布將參加17日起在南港展覽館舉辦的E-Mobility台灣國際智慧移動展，展出支援三相電的第2代充電樁、旅行充電樁等全新產品。

微星發布新聞稿表示，今年初於美國消費性電子展（CES）發表的Eco Premium次世代充電樁，將首度在台亮相，具備22 kW（三相電）的電力輸出，比單相充電具有更快充電速度，適合電池容量較大的電動車或需要快速充電的場合。

微星同時宣布，旗下商業應用充電樁EV AI即日起在台灣上市。EV AI內建AI（人工智慧）車牌辨識，搭載QR Code掃碼支付、RFID卡片感應功能，搭配微星自行開發的EMS雲端管理系統與客製化API（應用程式介面）整合服務，可導入商業場域例如公共停車場、充電站、建案、飯店、商辦大樓等。

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微星董事長徐祥3月出席法人說明會表示，3大產品線包括主機板、顯示卡、筆記型電腦今年將雙位數成長，下半年AI PC（搭載人工智慧的個人電腦）及顯示卡新品推出，有助提升產品平均售價與毛利率。

為因應AI伺服器、車載、充電樁和AIoT（人工智慧物聯網）等產品需求，微星今年1月已在桃園取得約3400坪土地，將興建8層樓廠房，規劃總投資金額超過新台幣50億元，預計2027年完工。（編輯：郭無患）1130416