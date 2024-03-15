微星：3大產品線今年雙位數成長 毛利率將回升

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（中央社記者吳家豪台北15日電）電競大廠微星董事長徐祥今天表示，3大產品線包括主機板、顯示卡、筆記型電腦今年將雙位數成長，下半年AI PC及顯示卡新品推出，有助提升產品平均售價與毛利率；微星正擴充團隊人力布局AI伺服器，預計未來3至5年到位。

徐祥出席法人說明會指出，3月訂單狀況看起來不錯，但受到紅海衝突事件影響，海運需要繞道，微星今年1、2月出貨到歐洲的產品不見得3月能抵達，是3月營收變數。觀察整體需求仍相當暢旺，下半年將有AI PC（搭載人工智慧的個人電腦）新品推出，有助提振業績。

他進一步分析，去年利息過高、企業投資縮手，且AI（人工智慧）伺服器排擠正常需求。如果今年下半年開始降息，可有效刺激商用市場，消費者預算增加也有助提升購買意願，都有利於下半年整體市場復甦。

為因應未來營運需求，徐祥說，微星今年1月已在桃園取得約3400坪土地，將興建8層樓廠房，規劃總投資金額超過新台幣50億元，預計2027年完工，將用於生產AI伺服器、車載、充電樁和AIoT（人工智慧物聯網）等產品。

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他透露，微星去年發現未來趨勢轉變，進行組織調整，從業界找來業務與研發人才，對市場有一定熟悉度。在AI伺服器方面，微星已接觸美國二線資料中心廠商，針對客戶需求布局；其他地區包含日本、韓國和歐洲，微星都在洽談，正在開發和送樣階段，明年下半年比較有機會大量出貨。

微星2023年受PC（個人電腦）市況不佳及同業清理庫存影響，毛利率年減1.77個百分點至12.49%，表現不如預期；歸屬母公司稅後淨利75.33億元、年減24.4%，每股盈餘8.92元，獲利連續2年衰退。（編輯：楊蘭軒）1130315