台股重挫500點 華城、士電受惠變壓器拉貨相對抗跌

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）中東局勢惡化，台股今天盤中重挫500點，失守2萬點大關，類股齊跌，不過重電族群華城電機和士林電機相對抗跌。法人指出，華城和士電持續受惠外銷美國市場和台電強韌電網計畫拉貨，今年營運成長可期。

華城盤中股價反彈翻紅，小漲逾1%，士電震盪翻紅走堅，漲幅超過3%。

展望華城營運，本土投顧法人分析，華城持續受惠美國外銷市場對大型電力變壓器需求，預估今年外銷業績比重將從2023年的36%，大幅提升至超過40%，上看50%，其中出口至美國變壓器業績占外銷比重已超過70%，外銷變壓器毛利率高，有助華城今年毛利率表現。

法人預估，華城今年變壓器占整體業績比重，將從7成多提升至近8成。

展望士電營運，法人分析，士電除了受惠美國市場變壓器拉貨力道，也持續受惠台電強韌電計畫變壓器拉貨，相關變壓器、電抗器及比壓器、空斷開關等產品，在台電標案均各占近30%比重。

士電擴充大型變壓器產品線，預估今年底完成，2025年第1季可上線投產，預估產能貢獻度可增加25%至30%。（編輯：張均懋）1130416