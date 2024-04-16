智慧顯示展群創拚車用AI 友達微發光二極體搶市

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（中央社記者潘智義台北16日電）台灣面板廠力推新一代面板技術微發光二極體（MicroLED）技術，友達將在Touch Taiwan 2024首度展出全球最大裸眼3D Micro LED雙層顯示器，與單片尺寸全球最大的Micro LED顯示器。

Touch Taiwan 2024智慧顯示展24日登場，群創將鎖定智慧車用領域，看好人工智慧（AI）物聯網促使智慧座艙朝第3空間發展，除加速車用顯示器朝大尺寸創新發展外，也擴充更多元豐富的人機互動應用，如看電影、線上購物、視訊通話等附加服務價值。

友達表示，在顯示技術賽局中，Micro LED為當前層峰級先進顯示技術，將整合上下游供應鏈，建立Micro LED完整生態圈，攜手富采與錼創科技打造Micro LED團隊，掌握關鍵原料與製程，打造領先全球的一條龍量產線，大幅改善生產效率及提升良率，加速推進Micro LED大量商品化的時程。

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群創指出，將與子公司CarUX致力超越傳統螢幕的限制，投入開發大型高階車用顯示器，以透過客艙數位化，提供更豐富的娛樂和資訊服務，引領車用顯示器效能再進階與價值創新。

群創攜手CarUX展出55吋大型車聯網顯示器，採用高動態性能的主動式迷你發光二極體（miniLED）背光顯示技術，並採用從A柱延伸到A柱的大型曲面設計，展現高階大型一體化車載螢幕。（編輯：楊凱翔）1130416