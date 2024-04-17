中華車今年銷售數看增 最快第2季導入MG新車

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）中華車今天預估，今年預估銷售數6.6萬輛，年成長26.3%，市占率目標從10.4%提升至14.4%，中華車今年續推動1款MG全新車款導入台灣，預計第2季至第3季上市，預估今年MG銷售量會比2023年成長。

中華車下午受邀參加券商舉辦線上法人說明會，展望今年，副總經理錢經武表示，中華車持續布局策略轉型雙主軸，其一深化核心技術和整車自主開發部分，中華車推動智慧電動車關鍵技術，積極與協力體系合作，推動零配件國產化工作。

在執行整車平台化開發模式，中華車推進全新電動商用車開發，將搭載自主開發的三電（電機、電池、電控）系統和先進駕駛輔助系統（ADAS）功能，預計2025年上市。

在策略轉型雙主軸的多元品牌事業發展，錢經武指出，中華車將持續導入包括電動車的多元車款到台灣市場。

展望今年台灣新車市場，錢經武表示，2023年台灣市場全年掛牌數47.7萬輛，是2005年以來新高，主要受惠2022年疫情影響，晶片供應短缺的汽車訂單解欠的有利因素，預估今年台灣新車掛牌數將回歸至近幾年平均規模的45萬輛。

展望今年中華車銷售，錢經武指出，中華車持續導入新車，全年包含代工和進口車的預估銷售數將達6.6萬輛，較2023年5.3萬輛成長26.3%，市占率目標從10.4%提升至14.4%。

展望今年新車規劃，錢經武透露，中華車今年也會推動，每年1款MG全新車款導入台灣市場的計畫，預計第2季至第3季上市，預估今年MG銷售量會比2023年成長。

在海外市場，錢經武表示，中華車以電動商用車，結合政府資源，爭取東南亞策略夥伴，拓展新南向市場，強化經營中東、中亞、非洲等國家成車外銷，並推廣新車至中南美洲和中亞市場。

法人預估，2023年MG營收占中華車整體業績比重約3成，預估今年占比可提升至35%至40%。目前中華車平均交車等待時間降到2個月。（編輯：楊凱翔）1130417