更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
電動車
新聞專題
電動車1/300
首頁 / 產經

中華車今年銷售數看增 最快第2季導入MG新車

2024/4/17 17:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）中華車今天預估，今年預估銷售數6.6萬輛，年成長26.3%，市占率目標從10.4%提升至14.4%，中華車今年續推動1款MG全新車款導入台灣，預計第2季至第3季上市，預估今年MG銷售量會比2023年成長。

中華車下午受邀參加券商舉辦線上法人說明會，展望今年，副總經理錢經武表示，中華車持續布局策略轉型雙主軸，其一深化核心技術和整車自主開發部分，中華車推動智慧電動車關鍵技術，積極與協力體系合作，推動零配件國產化工作。

在執行整車平台化開發模式，中華車推進全新電動商用車開發，將搭載自主開發的三電（電機、電池、電控）系統和先進駕駛輔助系統（ADAS）功能，預計2025年上市。

在策略轉型雙主軸的多元品牌事業發展，錢經武指出，中華車將持續導入包括電動車的多元車款到台灣市場。

展望今年台灣新車市場，錢經武表示，2023年台灣市場全年掛牌數47.7萬輛，是2005年以來新高，主要受惠2022年疫情影響，晶片供應短缺的汽車訂單解欠的有利因素，預估今年台灣新車掛牌數將回歸至近幾年平均規模的45萬輛。

展望今年中華車銷售，錢經武指出，中華車持續導入新車，全年包含代工和進口車的預估銷售數將達6.6萬輛，較2023年5.3萬輛成長26.3%，市占率目標從10.4%提升至14.4%。

展望今年新車規劃，錢經武透露，中華車今年也會推動，每年1款MG全新車款導入台灣市場的計畫，預計第2季至第3季上市，預估今年MG銷售量會比2023年成長。

在海外市場，錢經武表示，中華車以電動商用車，結合政府資源，爭取東南亞策略夥伴，拓展新南向市場，強化經營中東、中亞、非洲等國家成車外銷，並推廣新車至中南美洲和中亞市場。

法人預估，2023年MG營收占中華車整體業績比重約3成，預估今年占比可提升至35%至40%。目前中華車平均交車等待時間降到2個月。（編輯：楊凱翔）1130417

#中華車
#台灣
#電動車
#錢經武
電動車
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
鴻海車用電子展秀電動車 電驅系統和充電樁亮相
172.30.142.113