談台灣生醫發展 楊泮池：良性併購是未來趨勢

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（中央社記者何秀玲台北17日電）三三會17日舉行4月例會，邀請中研院院士、生策會副會長楊泮池專題演講。他認為，台灣生醫企業多為中小規模，良性的併購可達成企業快速成長目的。

楊泮池今天以「台灣生醫產業發展機會」為題，認為台灣生醫產業發展須從人才、法規、規模、通路等面向來看；台灣企業多為中小規模，多數新創普遍產品線單一，缺乏完整產品組合，難以跟國際競爭。

楊泮池指出，良性的併購可達成企業快速成長的目的，例如生技股王保瑞藥業即透過不斷持續併購，讓營收獲利大增，市值更從首次公開發行後翻了好多倍，「良性併購是未來趨勢，才能把產業布局的拼圖拼好」。

提到人才議題，他表示，台灣企業缺乏完善的海外人才攬才策略與人才投資方案；台灣教育體制也難以培育具有產業實務，與國貿專業的人才；產業更缺乏系統性職場培育，以及教育實習資源。

他進一步指出，根據去年IMD世界人才排名報告，台灣排名第20，顯現國際人才指標落後，語言人才下降至排名41名，甚至因語言人才不夠，沒辦法跟人「吵架」；他指出，台灣雖培養得很多工程師、研發人員，卻缺少可以跟全球競爭的宏觀CEO（領導者）。

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至於法規方面，他認為應避免健康大數據掌握在外國公司手上，使台灣成為「AI的殖民地」；政府應適度鬆綁法規，成立兼具公益和營利的全球性健康大數據公司，才能打造具有國際競爭力的AI醫療資訊大國。

通路部分，因藥物通路大多掌握在國際大藥廠，缺乏國際品牌與通路，他說，全球醫療產業已開始布局全通路模式，競爭更加激烈，台灣應善用南向政策，產業與醫學中心結合，進而拓展務實的通路。（編輯：張良知）1130417