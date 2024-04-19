竹科三期待新竹縣提區段徵收具體意見 交內政部續審

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（中央社記者陳俊華台北19日電）國土署今天說，內政部都委會專案小組聽取新竹縣政府簡報竹東竹科三期案，後續將請新竹縣政府就區段徵收的公益性及必要性提供具體意見，並檢討修正計畫內容後，再提請都委會大會審議。

內政部國土管理署晚間表示，內政部都委會專案小組今天聽取新竹縣政府簡報「變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫（第二次通盤檢討）案」（竹東竹科三期案）。專案小組出席委員已獲致共識，並提供具體的初步建議意見。

國土署表示，新竹縣竹東鎮工研院附近地區從民國76年劃定為竹科三期用地（工業區）後，目前新竹縣政府依據都市計畫法規定辦理通盤檢討，計畫總面積約454公頃，擬規劃產業專用區、住宅區、農業區、保護區及公共設施用地等，其中約300公頃土地預計以區段徵收方式開發。

國土署說，經專案小組委員及與會機關代表充分討論後，考量這項計畫歷經4次初審、議題已聚焦，且經確立納入「桃竹苗大矽谷計畫」，有關陳情民眾訴求保留農業區部分，已配合劃設56公頃農業區，並保留農業生產環境所需灌溉圳路，既有建築物密集地區也配合調整為住宅再發展區。

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國土署表示，這次新竹縣政府也配合行政院政策，初步規劃整體開發面積3%土地，作為社會福利設施用地，土地徵收的公益性與必要性已大幅強化，因此專案小組初步建議原則同意，並請新竹縣府送內政部土地徵收審議委員會報告，就區段徵收的公益性及必要性提供具體意見。

國土署說，後續將公益性及必要性評估報告確定，由新竹縣府檢討修正計畫內容到國土署後，將儘速提請內政部都市計畫委員會大會審議。（編輯：林興盟）1130419