政院通過桃竹苗大矽谷計畫 楊文科：縣民福音

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（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）行政院今天通過4年期「桃竹苗大矽谷計畫」，將透過水電供應、人才延攬等全方位配套，串連桃竹苗產業聚落與園區能量。新竹縣長楊文科表示，是新竹縣民的福音，將全力配合。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，行政院通過「桃竹苗大矽谷計畫」，期程為民國113年至116年，預計未來4年可望新增新台幣6兆產值、就業人口增加14萬人，對此竹縣樂觀其成。

楊文科在新聞稿中表示，新竹縣在科技產業的發展上，將全力配合「桃竹苗大矽谷計畫」，在產業用地的供給、交通、教育及基礎建設，大筆加入投資，以提前實現新竹縣科技首都的願景。

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他指出，感謝中央投資新竹縣，這也是縣民的福音，後續將了解具體計畫，此外也盼行政院盡快核定台知園區及科三園區，共同推動竹縣產業發展。另在基礎建設上，縣府提出於2個園區間興建科技大橋，盼紓解地方交通負荷。

新竹縣府表示，已在113年度編列800萬元先辦理科技大橋案可行性評估作業，完成後將向內政部國土管理署提案爭取生活圈道路交通系統建設計畫補助經費，盼中央支持。（編輯：戴光育）1130222