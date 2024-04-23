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永豐銀攜手Gogolook阻詐 運用AI大數據抓出異常戶

2024/4/23 15:20（4/23 15:36 更新）
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潘文淵文教基金會23日頒發ERSO Arward予帆宣董事長高新明（右2）、雲達總經理楊麒令（左）及環球晶董事長徐秀蘭（左2），肯定其對半導體、電子、資通訊、光電、顯示等產業有傑出貢獻。中央社記者張建中攝 113年4月23日
潘文淵文教基金會23日頒發ERSO Arward予帆宣董事長高新明（右2）、雲達總經理楊麒令（左）及環球晶董事長徐秀蘭（左2），肯定其對半導體、電子、資通訊、光電、顯示等產業有傑出貢獻。中央社記者張建中攝 113年4月23日
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（中央社記者羅元駿台北23日電）借力科技防詐，永豐銀今天宣布攜手走著瞧股份有限公司（Gogolook），結合大數據應用提升新戶異常偵測準確率，降低詐騙或惡意利用風險。永豐銀去年全台分行防堵疑似詐騙案達499件、累計總金額新台幣3.18億元。

永豐銀發布新聞稿指出，為避免詐騙集團利用新戶作為金流中繼點，結合Gogolook大數據強化新戶身分認證與異常偵測能力，加上內部現有的人工智慧（AI）識詐模型有效降低警示帳戶數量，大數據與AI雙管齊下防詐。

永豐銀表示，除跨部門成立打詐工作小組，更在去年加入由多家銀行與政府機關共同成立的「鷹眼識詐聯盟」並導入AI識詐模型。當客戶透過網路銀行、自動櫃員機（ATM）或分行臨櫃交易時，系統即時提醒、強化詐騙示警。

永豐銀指出，除了科技的應用，更與警方合力阻詐，而去年全台各分行防堵疑似詐騙案達499件、累計總金額高達3.18億元。

永豐銀說明，根據內部統計，詐騙案中以「假投資」類型占比50%居冠，民眾如遇到要求以買車、買房或居家裝繕等理由掩飾匯款目的，務必提高警覺。永豐金及銀行也分別與內政部警政署刑事警察局、台北市警察局簽署資安或防詐騙合作備忘錄（MOU），藉由警、銀通力合作，防治金融犯罪。（編輯：潘羿菁）1130423

永豐銀科技防詐再升級，為避免詐騙集團利用新戶作為金流中繼點，結合Gogolook大數據強化新戶身分認證與異常偵測能力，與內部現有的AI識詐模型有效降低警示帳戶數量，大數據與AI雙管齊下防詐，圖為永豐銀行作業處處長張瑜娉（左）與Gogolook商務長林伯翰（右）。（永豐銀行提供）中央社記者羅元駿傳真 113年4月23日
永豐銀科技防詐再升級，為避免詐騙集團利用新戶作為金流中繼點，結合Gogolook大數據強化新戶身分認證與異常偵測能力，與內部現有的AI識詐模型有效降低警示帳戶數量，大數據與AI雙管齊下防詐，圖為永豐銀行作業處處長張瑜娉（左）與Gogolook商務長林伯翰（右）。（永豐銀行提供）中央社記者羅元駿傳真 113年4月23日
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