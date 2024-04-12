國民年金放寬 退保1年內生產仍享有生育給付

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（中央社記者陳婕翎台北12日電）衛生福利部今天公布國民年金放寬措施，被保險人只要在加保期間內懷孕，如因職業轉換退出國保1年內才生產，只要未領取其他社會保險生育給付，仍可享有國保生育給付保障。

國民年金法在民國100年7月新增生育給付項目，104年12月修法提高給付月數，只要在參加國保期間有「分娩或早產」事實，即可領生育給付，按月投保金額1次發給2個月新台幣3萬9522元；如生雙胞胎，按比例增給，為7萬9044元。

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國民年金生育給付統計，112年共有1萬3597名生育國保育齡婦女受惠，衛福部社會保險司副司長陳真慧今天接受媒體聯訪時表示，確實有看到婦女在國保期間懷孕，但職業轉換退出國保後才生產，考慮到民眾之前確實有繳國民年金保險費，應被保障申請生育給付權益。

陳真慧進一步說明，這次放寬給付資格，只要婦女有生小孩事實，包含分娩或早產，生產婦女不論年齡大小，仍得請領國保生育給付；如同一次生產，同時符合軍公教、勞農保生育給付資格者，則可擇一請領。預估每年約增加65人受惠，所需經費約279萬元左右。（編輯：陳政偉）1130412