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健保結餘344億元8年新高 公務預算挹注幫大忙

2024/3/11 11:54
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（中央社記者陳婕翎台北11日電）據健保署統計，112年健保未見赤字，結餘新台幣344億元，創8年新高，主要因政府112年挹注公務預算240億元至健保基金，再加上去年景氣較好、股市活絡，補充保費挹注718億元。

台灣全民健康保險自民國84年起實施，初期常入不敷出，直到99年起揮別赤字，甚至曾在104年結餘達上千億元，但105年政府調降健保費率、提高部分補充保費扣繳門檻等，當年結餘驟降至185億元，106年起再度出現赤字，直到111年才終結連續5年赤字，由負轉正。

衛生福利部中央健康保險署財務組長陳美杏今天接受媒體訪問時說，112年健保結餘344億元，不只比111年的結餘更多，還創下了8年新高。去年健保結餘大幅度增加，主要與公務預算240億元挹注健保有關，「幫了很大的忙」，再加上去年景氣佳、股市活絡，補充保費也比過去幾年更好，達718億元。

至於112年補充保費細項，陳美杏表示，以投保單位負擔365億元，股利收取156億元為主，其次獎金115億元、租金35億元、兼職24億元、利息13億元、執行業務收入10億元。

補充保費開徵對象包含投保單位與保險對象，保險對象主要課徵股利、獎金、租金、兼職、利息、執行業務收入等6類收入，現階段費率2.11%。（編輯：管中維）1130311

#健保
#陳美杏
#健保署
#衛生福利部中央健康保險署
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