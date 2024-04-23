智原第1季每股純益1.13元 第2季營收估季增1%至3%

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（中央社記者張建中新竹23日電）IC設計服務廠智原第1季歸屬母公司淨利新台幣2.8億元，季減12.4%，每股純益1.13元。財務長曾雯如預期，第2季營收將較第1季增加1%至3%。

智原下午召開線上法人說明會，公布第1季營運結果。智原第1季營收25.79億元，季減8.7%；量產業務營收16.23億元，季減25.5%，是影響第1季整體業績下滑主因。

智原第1季客戶委託設計（NRE）業務營收如預期攀升至6億元以上水準，達6.27億元，創新高，季增110.8%，主要受惠先進製程及新專案貢獻。

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智原第1季毛利率46.5%，較去年第4季揚升0.6個百分點，歸屬母公司淨利2.8億元，季減12.4%，每股純益1.13元。

展望未來，曾雯如表示，受惠先進製程效益，第2季NRE業務營收可望續創新高，季增2位數百分比；第2季矽智財（IP）業務營收將季增個位數百分比，量產業務將持續受到庫存調整影響，第2季營收將季減個位數百分比。整體第2季營收將季增約1%至3%，毛利率持平。（編輯：張均懋）1130423