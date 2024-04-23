全球傳動秀5G專網成果 結合智慧儲運系統提升效率

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（中央社記者蘇思云台北23日電）數位部攜手產業推動5G專頻專網的發展，數位部今天訪視新北市全球傳動公司，了解機械產業導入5G專頻專網應用情形，現場也展示5G無人堆高機結合智慧儲運管理的應用成果，精準掌握工作排程，提升營運效率。

數位部數位產業署今天發布新聞稿，數位部政務次長李懷仁今天率輔導團隊，偕同台灣機械工業同業公會（機械公會）副理事長魏坤池，訪視新北市樹林區全球傳動科技股份有限公司（全球傳動公司），民進黨立法委員蘇巧慧也在場。

李懷仁表示，全球傳動公司屬於製造業，從降低製造成本、整合相關資訊並串連整體供應鏈等面向進行數位轉型，期望後續機械公會也透過產業擴散來帶動產業升級。台灣強項為資通訊產業，如何跟各產業強強聯手產生護國群山，是未來產業的重要方向。

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數位部及蘇巧慧等一行人參觀全球傳動公司智慧化5G儲運管理應用流程，其中包括5G無人堆高機與倉庫管理系統等設備，親自見證公司以5G專網增強智慧化搬運過程的協作能力，並結合倉庫管理系統進行即時資料蒐集與分析，精準掌握備料工作排程，解決目前面臨的人力短缺、搬運時間及工作安全問題，同時也提高搬運速度和準確性，提升傳統產業的營運效率。

數位部表示，將持續投入5G專頻專網的創新應用，並鼓勵5G資服業者、應用方案業者及各領域產業一起合作，促進產業逐步擴大運用5G專頻專網。（編輯：翟思嘉）1130423