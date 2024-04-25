3大因素助攻 3月房貸餘額創近2年最大增速

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）房市升溫，中央銀行今天公布的3月房貸餘額衝上新台幣10兆2203億元，續創歷史新高。央行分析，景氣回溫、台股熱絡以及新青安方案等3大因素，對房市均有助益；不過反映建商推案信心的建築貸款餘額依舊低迷，持續創下逾6年最低增速。

央行統計，3月房貸餘額續升至10兆2203億元，月增827億元，年增率擴大至8.55%，創近2年最大增速。

央行官員表示，六都建物買賣移轉棟數、5大銀行新承做房貸，以及購置住宅貸款（房貸）餘額等數據都反映同樣趨勢，房市成交量能有增加。

探究房市升溫的原因，央行官員指出，國內景氣逐步回溫，加上近期台股表現熱絡，均有助攻效果；此外，政府推出的新版青年安心成家貸款（新青安）去年8月上路，提高貸款額度加上利率補貼，激勵首購族紛紛進場購屋。

至於反映建商信心、有「建商推案風向球」之稱的建築貸款餘額，3月雖然持續走揚，升至3兆2612億元，但僅月增66億元，年增率也持續收斂，下滑至3.52%，創逾6年最低增速。

央行官員說明，土建融的餘額還是有成長，但因政府健全房市措施持續執行，包含央行選擇性信用管制中，調降建商購地貸款最高成數，並要求一定期間內動工興建，這些作法會讓建商推案更審慎，考量政策並視自身資金條件，調整推案計畫。（編輯：林淑媛）1130425