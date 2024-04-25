投資台灣再添5家 爭鮮砸63億元桃園建新廠

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（中央社記者劉千綾台北25日電）經濟部投資台灣事務所今天再添5家企業擴大投資，包括全台最大迴轉壽司品牌爭鮮餐飲集團，規劃投資逾新台幣63億元，在桃園興建新廠及建置智能化生產線。根據最新統計，投資台灣三大方案累計吸引投資額約2.25兆元。

投資台灣事務所表示，友威科技專業研發製造真空濺鍍機、蝕刻機及從事真空濺鍍代工業務，近年專注於投入半導體高階封裝及FOPLP製程濺鍍及蝕刻設備生產銷售，並已獲得歐洲及國內半導體大廠採用。

為掌握市場成長性，友威科技決定投資逾15億元，於台中市大雅區建置企業總部，擴大研發及生產，將有助於拓展市占率，擴大於半導體、IC載板、高階封裝及光學產業的應用領域。

爭鮮餐飲集團為跨國連鎖餐飲業者，在全球已有超過600家門市，旗下擁有5個餐飲品牌，包含爭鮮迴轉壽司、爭鮮gogo、爭鮮Plus、定食8，以及MAGiC TOUCH，亦為全台最大迴轉壽司品牌。

投資台灣事務所表示，爭鮮規劃投資逾63億元，在桃園興建新廠及建置智能化生產線，安裝雲端智慧管理系統與自動化倉儲，以優化生產工序及提升產品品質。

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此外，今天投資台灣事務通過3件中小企業方案，包括八野爺食品規劃投資1.8億元，於嘉義馬稠後產業園區設立生產中心；富利康科技投資5.3億元，於高雄和發產業園區興建新廠，以搶攻環保商機；以及瑞憶科技砸4億元，在嘉義馬稠後產業園區建廠，增設行車安全警示器產品產線。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1472家企業，投資額約新台幣2兆2570億元，預估創造15萬1618個就業機會，後續尚有20家企業排隊待審。（編輯：張若瑤）1130425