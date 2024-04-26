整合集團品牌識別 開發金控規劃更名為凱基金控

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（中央社記者羅元駿台北26日電）開發金今天召開董事會，決議規劃調整名稱為凱基金融控股股份有限公司，簡稱凱基金控。開發金表示，更名以整合集團品牌識別，打造更全面的品牌綜效，相關變更程序待主管機關核准後生效。

開發金今天召開董事會不僅是高階人事異動與布局，更規劃將開發金控更名為凱基金控。中華開發金控從2001年12月28日設立並正式營業，以股份轉換方式成立至今已有22年。

開發金表示，這項策略性規劃是基於強化集團品牌凝聚力，亦象徵集團品牌發展歷程的嶄新開始。凱基人壽於今年初正式完成更名，達成集團內消費金融業務品牌一致化。

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開發金說明，透過凱基人壽、凱基證券、凱基銀行與凱基投信等子公司的營運及策略發展，為「凱基」品牌奠定市場認知基礎；更名凱基金控不僅強化集團與子公司之間的連結，也助於塑造更加一致的企業形象。

至於擁有逾半世紀的投資經驗的中華開發資本，則維持現有名稱。開發金表示，金控更名案的相關變更程序待主管機關核准後生效，而正式生效日將於股東常會決議與主管機關核准後，再行公告。（編輯：楊蘭軒）1130426