不畏宴會市場供過於求 雲品：住房餐飲拚雙成長

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（中央社記者江明晏台北2日電）雲品國際首季營收創同期新高，雲品總經理丁原偉表示，因結婚對數減少，「對整體宴會市場悲觀」，但旗下小金雞君品Collection持續新增委託據點，加上國際客大幅回流，挹注住房率，今年住房、餐飲營運將雙成長。

雲品國際首季營收新台幣7.43億元，年增19%，營收創同期新高，法人預估，獲利可望創同期新高。

雲品母集團雲朗集團深耕義大利11年，在義大利擁有6處飯店據點，今天宣布攜手西西里島近60年的肉品世家Dai Pennisi品牌，在台北君品酒店開出全球首家聯名餐廳。

展望今年狀況，丁原偉受訪時坦言，「對整體宴會市場悲觀」，主因是市場供過於求，由於今年結婚對數從14萬對降至12萬對，總量減少，而至少有20%的新人不辦婚宴，總桌數也變少，以15桌到25桌為主流，桌價呈現高價與低價的兩極化趨勢，且由於缺工，預料未來宴會餐將使用越來越多的加工品。

儘管對整體宴會市場悲觀，但他表示，旗下君品Collection靠著風格化的場地和餐飲服務，仍能保持成長趨勢的基本盤，這樣情況下傳統會館會比較吃虧，今年君品Collection貢獻獲利的程度會進一步成長。

雲品國際Collection現有12家委託經營據點，目前籌備中的蘇卡利漫活、雲品酒店杭州、宜樂安平外，新據點為雲品與興悅地產公司合作聯合開發的南投埔里福興溫泉案，已於3月27日動土，將打造6棟溫泉別墅及一棟兩層樓做為餐飲宴會的服務會館，預計2025年底到2026年中完工並試營運。

丁原偉表示，Collection平台這個月還會再新增3個據點，未來將帶動獲利動能進一步成長，預計今年獲利占比將從2成增加到3成。

此外，君品旗下頤宮先前因為4月3日地震停業3天，丁原偉表示，一天營業額約新台幣80萬元到100萬元，停業主因為震後檢查，包括瓦斯、冷凍、冷藏設備等，所有破損東西都要整理和安頓。

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住房方面，丁原偉表示，台北君品酒店首季住房率近8成，平均房價約5300元，國際客也大幅回流，其中日本客挹注很多。雲品看好，今年將因委託經營據點陸續投入，可望維持營運動能，使住房與餐飲業績同步穩健成長。

因應飯店業缺工議題，丁原偉表示，目前臨時約聘員工有50%都是外籍生，以馬來西亞為大宗，他認為，未來彈性短期的人力供需市場會是市場主流。（編輯：張均懋）1130502