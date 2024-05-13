電競市場回溫 偉訓首季每股賺1.4元創歷年同期新高

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（中央社記者曾仁凱台北13日電）電源及機殼廠偉訓受惠電競市場回溫，13日公布2024年首季財報，單季稅後純益新台幣1億5670萬元，季增18%，比去年同期大幅成長64%，每股純益1.4元，創歷年同期新高。

偉訓主管表示，第1季受惠輝達（NVIDIA）的RTX 4070/4080 Super新顯卡系列，帶動750/850W的電競電源需求，偉訓電源事業處第1季營業表現較去年同期成長達2倍。

展望後勢，偉訓表示，針對下一代主流機種升級Intel ATX3.1及靜音風控線路，已完成新機種布局，即將進入量產，屆時搭配微軟Windows 12和NVIDIA RTX 50系列推出，預料將帶動另一波PC升級換機潮，樂觀看待下半年營運。

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至於在機殼事業方面，偉訓主管表示，客戶普遍看好生成式AI將帶動機殼、水冷散熱等電腦硬體升級，有望激勵機殼業務成長。此外，偉訓參與中高階電競系統機種第2季陸續進入量產階段，主要市場美國的通膨壓力趨緩有助帶動商用購機需求，看好機殼出貨將逐漸加溫。

迎接台北國際電腦展（COMPUTEX）即將到來，偉訓預告將推出機殼、電源供應器、水冷/空冷散熱，到電競桌、電競椅與電競沙發等全系列專業電競產品，剛好可以搶搭暑假旺季商機。（編輯：張良知）1130513