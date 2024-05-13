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仁寶首季淨利年增36% 微星首季EPS微增

2024/5/13 19:16
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（中央社記者江明晏台北13日電）代工大廠仁寶受惠旗下產品組合改善，與業外挹注，今年首季淨利年增36%，預估下半年營運優於上半年；電競大廠微星首季EPS為2.95元，比去年同期微幅增加，3大產品線今年將雙位數成長。

仁寶公布今年首季財報，第1季營收新台幣1995.71億元，季減17%、年減5%；毛利率4.91%，季增0.27個百分點，年增0.45個百分點；歸屬母公司業主淨利18.91億元，季增6%、年增36%，每股盈餘0.43元。

展望第2季，仁寶預估，個人電腦（PC）產品出貨將季增個位數，非PC產品也有望季增個位數，下半年進入旺季後，整體表現將優於上半年；隨著非PC營收比重提升，仁寶預估，2024年毛利率將優於去年，看好未來3年內非PC營收比重將達40%。

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電競大廠微星首季營收476.3億元，年增91.%，毛利率12.68%，較去年同期下降1.26個百分點，歸屬母公司淨利24.9億元，年增率1.12%，每股盈餘（EPS）2.95元，與去年同期相比微幅增加。

微星先前表示，3大產品線包括主機板、顯示卡、筆記型電腦今年將雙位數成長，下半年AI PC及顯示卡新品推出，有助提升產品平均售價與毛利率；微星正擴充團隊人力布局AI伺服器，預計未來3至5年到位。（編輯：林興盟）1130513

#仁寶
#微星
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