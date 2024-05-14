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雲品營運添動能 進駐台中北屯簽署委託經營新案

2024/5/14 13:05
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（中央社記者江明晏台北14日電）雲品國際今天宣布，簽署中台灣的委託經營新案，與味丹集團旗下裕大興實業、萬寶資產管理公司共同簽署合約，將進駐台中市北屯區進行複合式委託經營開發案，預計於2026年完工，為營運再添新動能。

雲品國際今天發布新聞稿指出，已簽署委託經營新案，與味丹集團旗下裕大興實業、萬寶資產管理公司共同簽署合約，將進駐台中市北屯區富貴天心特區，在330公頃的複合式園區中興建20棟溫泉Villa與餐飲空間，並承續經營鄰近宴會廳建物與戶外宴會空間。

此為雲品受理委託經營據點的第15處物業，全案預計於2026年完工營運。

雲品國際第1季稅後淨利新台幣1.43億元，年增72.09%，每股稅後盈餘（EPS）1.35元，年增56.98%，第1季營收、稅後淨利與EPS皆創同期新高。

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雲品國際總經理丁原偉指出，雲品國際持續透過君品Collection承攬委託經營案，從第一階段的宴會事業管理，到第二階段的餐飲與宴會管理，已到第3階段高端旅宿服務（High-end Accommodation）。

目前雲品國際受理的委託經營案共有5大類型，分別為星級酒店委託經營管理、宴會暨餐飲事業管理、頂級旅宿經營管理、永續園區營運管理、豪宅銷售延伸服務管理。（編輯：楊凱翔）1130514

丁原偉
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