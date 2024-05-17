睽違逾17年辜仲諒重返中信金 吳一揆接金控副董

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（中央社記者羅元駿台北17日電）中信金今天發布重大訊息指出，大股東辜仲諒以仲遠投資法人代表身分出任中信金控董事，睽違逾17年後重返金融圈；中信金前總經理吳一揆則以宜詮投資代表法人身分出任董事，並接下金控副董事長一職。中信銀董事長利明献則辭任集團所有職位。

中信金控今天公布多項人事異動案，辜仲諒、吳一揆新任生效日期皆為5月17日，利明献辭任生效日則為5月24日。

辜仲諒於2006年11月24日請辭中信金法人董事代表，當時中信金副董事長職務自動解任，這次是睽違17年又5個多月後，再以仲遠投資的法人董事代表重返中信金董事會。

辜仲諒目前為中國信託慈善基金會董事長，據了解，近期將代表中信金參加三三會（三三企業交流會）等經貿組織，協助政府推展經貿外交。

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至於2022年7月因家庭因素申請退休的前中信金總經理吳一揆，此次以宜詮投資法人代表身分重返中信金董事會，且經董事會推選，擔任金控副董事長一職。

此外，原中信銀董事長利明献辭任，並辭去銀行董事一職，中信金指出，於補選中信銀董事長前，由副董事長代理董事長職務。同時，利明献也辭任中信銀風險管理委員會、美國子公司CTBC Capital、美國子行CTBC Bank、加拿大子行CTBC Bank等子公司董事長與董事職位。（編輯：林淑媛）1130517