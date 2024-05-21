合庫金：物價上漲勢頭漸緩 6月央行升息機率不大

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（中央社記者張璦台北21日電）合庫金今天指出，台灣物價上漲勢頭已漸緩和，加上出口表現佳，評估6月央行升息機率不大；房市方面，在新青安推升自住剛性需求，以及建築成本仍高之下，第3季將呈現量穩定、價緩升格局。

合庫金控今天舉行第1季線上法人說明會，由總經理陳美足主持，公布第1季營運績效，第1季自結稅後合併淨利新台幣53.8億元、較112年同期增加6.81%，總資產為4兆9266億元、較112年同期成長6.4%，每股盈餘0.36元，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為8.63%及0.44%。

會中媒體關切美國聯準會（Fed）利率動向，合庫金首席經濟學家徐千婷表示，若以聯準會較關心的核心個人消費支出物價（PCE）來看，物價回落趨勢還不夠穩，聯準會必須等待更多數據才能拍板降息時點。

徐千婷指出，若接下來數個月的物價能讓聯準會放心，「降息可能就剩最後一哩路，不過應至少是7月以後的事」，合庫金內部推估，9月開始降息的機率會較大一些，但也不排除最快有機會在7月底降息。

台灣方面，徐千婷表示，4月消費者物價指數（CPI）年增率降至1.95%，顯示物價上漲的勢頭已漸漸緩和，同時，主計總處估計今年經濟成長率至3.43%，主因是出口表現也超乎預期，在此情況下，合庫金內部評估，「下一次央行6月開理監事會議，升息的機會應該不是那麼大」。

此外，受惠台美利差，合庫金指出，第1季SWAP收益約新台幣30億元，與去年同期相比，由於今年部位有所增加，因此收益增加約2到3成。

談及房市，合庫金表示，在房貸部分，今年1到4月合庫銀行住宅新承作撥款金額約615億元，較112年同期的365億元，增加250億元或68%，主因去年1月平均地權條例通過、基期較低，加上今年有新青安優惠房貸政策挹注。

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合庫金指出，目前看來，今年房市與去年相比，呈現較為熱絡的情況，展望後市，全球景氣仍受通膨、高利率以及美中對峙、美國選舉、地緣政治等因素干擾，國內景氣回溫、但政府穩定房市的相關措施持續發酵，加上建材價格以及薪資成本居高不下，所以房市仍存在不確定性。

合庫金認為，新青安政策續行之下，推升市場自住買盤的剛性需求，加上先前建案完工陸續交屋，預估今年第3季國內房市將維持一定動能，成交量將會穩定發展，成交價呈現緩升的狀態。（編輯：潘羿菁）1130521